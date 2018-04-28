لافروف يدافع عن روسيا وإيران وتركيا وينفى تقسيم سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن روسيا وإيران وتركيا تسعى لضمان عدم تقسيم سوريا، وسط جهود ترمي إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في البلاد.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود جاويش أوغلو، بعد الاجتماع الثلاثي في موسكو حول سوريا لبحث أحدث المستجدات على الساحة السورية.



وأضاف لافروف أن روسيا وتركيا وإيران ستقاوم محاولات تقويض الجهود الرامية إلى تسوية الوضع في سوريا، مشيرًا إلى أن الهجوم الثلاثي على سوريا سيعيد الحل السياسي إلى الوراء، قائلًا: "لقد ذكرنا أن الهجوم غير القانوني على سوريا يوم 14 أبريل، والذي نفذته الولايات وفرنسا وبريطانيا، نفذوه بذريعة مختلقة تمامًا، دون أن ينتظروا بدء عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هذا الهجوم بالطبع أعاد جهود التسوية السياسية إلى الوراء".



وأشار لافروف إلى أن بلاده وتركيا وإيران، تبنت بيانًا مشتركًا عقب لقائه بنظيريه، التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف.



وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحفي المشترك،: "نحن ملتزمون بشدة بعدم وجود بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي لتجاوز الأزمة في سوريا على أساس القرار (2254) وعلى أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".



من جانبه، قال جواد ظريف إن إيران ضد أي عملية عسكرية هدفها تحقيق مصالح خاصة في سوريا، مضيفًا: "مفاوضات أستانة هي العملية الوحيدة التي أسفرت عن نتائج ملموسة في الصراع السوري حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس كذلك بالنسبة للمبادرات الدولية الأخرى"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وأوضح ظريف أن "هذه العملية كخطوة أولى على الأقل، يمكن أن تمهد الطرق لحل سياسي للصراع".



فيما صرح وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، بأنه يؤيد استمرار مفاوضات أستانا.



ووقعت روسيا وتركيا وإيران في أستانة، في مايو الماضي، على اتفاقية تُقضي بإنشاء "مناطق خفض التوتر" في سوريا من دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.



وكان وزراء خارجية البلدان الثلاثة عقدوا اجتماعين في أستانة، مارس الماضي، وفي أنقرة، في أبريل، حول سوريا.



يُذكر أن تركيا وإيران وروسيا انتهجت مسارًا تفاوضيًا منفصلًا، حقق خفضًا جزئيًا للعداءات في بعض أجزاء سوريا، منذ تحولت أنقرة، وهي داعم رئيسي للمعارضة تجاه موسكو في القضية السورية في 2016.

