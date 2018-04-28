«في حب مصر» تدعم الجندي لرئاسة البرلمان الأفريقي

أعلنت قائمة في حب مصر، المنضمة مؤخرًا لائتلاف دعم مصر، برئاسة المنسق العام للقائمة والقيادي بائتلاف دعم مصر محمد عزت، دعم النائب مصطفى الجندي، في انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي المقرر إجراؤها 9 مايو المقبل بجنوب أفريقيا، والتي يواجه فيها روجيه نكودو دانغ، رئيس البرلمان الحالى منذ 2015، ومرشح آخر من زيمبابوى.



في هذا الشأن، قال عزت إن "حب مصر ودعم مصر. يسعيان لدعم النائب مصطفى الجندي، عضو ائتلاف دعم مصر في انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي وأن نجاح مصطفي الجندي بمقعد رئاسة البرلمان الأفريقي هو استمرار لنجاح وريادة الدولة المصرية للقارة السمراء.



وأعلن مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، في وقت سابق اختياره مرشحًا على مقعد رئاسة البرلمان الأفريقي عن دول شمال أفريقيا وذلك فى الانتخابات المقرر إجراؤها خلال مايو المقبل.



أوضح المنسق العام لـ "حب مصر: أن الجندي يمتلك برنامجًا قويًا وعلاقات مع عدد من الدول الأفريقية، ما يؤهله لخلق منافسة قوية مع الرئيس الحالي للمجلس الفوز بالمنصب.