أنا عملت معاها كل اللى انا معملتوش مع حد

وكنت قادر أعمل أكتر من كده

وانده لها ف وسط الشارع

ولا يفرق معايا كلام الناس

ولا خوف

كنت قادر أجرى وراها ف ميدان وحدينا

واتخانق مع طوب الأرض

لو فكّر يشنكلها

ويجرح براءة شمسها

اللى فاتحة بيوت

كنت قادر أقولها واحشانى

زى حد كان غايب

بس وجودها ف حياتى دايمًا يفرق كتير

كنت قادر أعمل أكتر من كده

بس أنا تعبان م السهر الليلا دى

وروحى رايحالها بضراوة

علشان كده قررت أنااااام

وماحلمش بحد غيرها..

وأنا واخد جناح إيجار

من عصفور لسّه ماقامش من النوم

وأطير بيها ف السما