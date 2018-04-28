السبت 28/أبريل/2018 - 06:51 م
جناح إيجار
مراد ناجح عزيز
dostor.org/2147916
أنا عملت معاها كل اللى انا معملتوش مع حد
وكنت قادر أعمل أكتر من كده
وانده لها ف وسط الشارع
ولا يفرق معايا كلام الناس
ولا خوف
كنت قادر أجرى وراها ف ميدان وحدينا
واتخانق مع طوب الأرض
لو فكّر يشنكلها
ويجرح براءة شمسها
اللى فاتحة بيوت
كنت قادر أقولها واحشانى
زى حد كان غايب
بس وجودها ف حياتى دايمًا يفرق كتير
كنت قادر أعمل أكتر من كده
بس أنا تعبان م السهر الليلا دى
وروحى رايحالها بضراوة
علشان كده قررت أنااااام
وماحلمش بحد غيرها..
وأنا واخد جناح إيجار
من عصفور لسّه ماقامش من النوم
وأطير بيها ف السما