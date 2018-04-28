«حماس» تتهم ضباط بالمخابرات بدعم محاولة اغتيال «الحمدالله»

اتهمت وزارة الداخلية في حركة حماس، اليوم السبت، ارتباط الخلية الإرهابية التي حاولت اغتيال رئيس حكومة الوفق الفلسطينية رامي الحمد الله في غزة، بضباط من جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة السلطة الفلسطينية، برئاسة محمد عباس.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس، إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، "أثبتت التحقيقات أن شخصياتٍ رفيعةَ المستوى في جهاز المخابراتِ العامة في رام الله هي المُحرّك والمُوجّه لخلايا تخريبيةٍ تعمل لضربِ الاستقرارِ الأمني في قطاع غزة"، بحسب ما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وأضاف البزم: "الخلية كانت تعمل عبر منتدى جهادي يديره أحمد صوافطة من الضفة الغربية يعمل لصالح جهاز مخابرات السلطة بتعليمات من الضابط حيدر حمادة، وإشراف العميد بهاء بعلوشة".



