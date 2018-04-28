من قصة رسالة إلى إيلين

عزيزتى إيلين، هذه هى الليلة الأولى دونك منذ عام، منذ عام كامل.. ثلاثمائة وخمس وستون ليلة، وأنت تشاركيننى فراشى، تنامين على ذراعى، تختلط أنفاسنا وعطر أجسادنا، تحلمين أحلامى، تقرأين أفكارى، تحضِّرين إفطارى، نستحم معًا فى حمام واحد، نستعمل فرشاة أسنان واحدة، تقرأين الكتاب وتخبريننى بمحتواه، فأكتفى بكِ فلا أقرأه.. تزوجتنى، تزوجت شرقًا مضطربًا على مفترق الطرق، تزوجت شمسًا قاسية الشعاع، تزوجت فكرًا فوضويًا، وآمالًا ظمأى كصحارى قومى.. الليلة الأولى عداك يا طفلة من أبردين وضعتها الأقدار فى طريقى.. تبنيتك وآخيتنى. «يا أختاه... يا أختاه».. البذلة الرمادية التى تؤثرينها «ثلاث بِدَل أكثر من الكفاية. رجل متزوج يقضى شهرًا مع أهله لن يحفل بك أحد، ولن تهتم بك صبايا بلدك، ولا حاجة بك إلى هندمة نفسك والاعتناء بشكلك. ومهما يكن فإن شكلك لا تُجدى معه هندمة. اذهب وعد إلىّ سليمًا: إذا ضحكت لك منهنَّ فتاة فكشر فى وجهها».

اطمئنى فلن تضحك لى فتاة. أنا فى حسابهنَّ كنخلة على الشاطئ اقتلعها التيار وجرفها بعيدًا عن منبتها.. أنا فى حسابهنَّ تجارة كسدت، لكن ما أحلى الكساد معك.. الليلة الأولى بدونك، وبعدها ليالٍ ثلاثون كمفازة ليس لها آخر. سأجلس على صخرة قبالة دارنا وأتحدث إليك.. أنا واثق أنك تسمعيننى.. أنا واثق أن الرياح والكهرباء التى فى الأثير والهواجس التى تهجس فى الكون، سترهف آذانها، وستحمل حديثى إليك.. موجات هوج من قلبى، تستقبلها محطة فى قلبك.. حين تنامى مدّى ذراعك حيث أضع رأسى على الوسادة، فإننى هناك معك.. حين تستيقظين قولى «صباح الخير» فإننى سأسمع وأرد، أجل سأسمع.. أنا الآن أسمع صوتك العذب الواضح تقولين لى «اسعَدَ فى عطلتك ولكن لا تسعد أكثر مما يجب.. تذكر أننى هنا أتضوى وأنتظرك.. ستكون مع أهلك فلا تنسَ إنك برحيلك ستتركنى بلا أهل.