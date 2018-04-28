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اقتصاد
السبت 28/أبريل/2018 - 06:49 م

«هندسة الإسكندرية» تنظم ملتقى التوظيف الثامن عشر

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
dostor.org/2147907

نظمت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ملتقى سوق العمل الهندسي الثامن عشر برعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، بمشاركة 34 شركة من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتخصصات الهندسية المختلفة.

وأكد الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية، أن الملتقى يهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمى والصناعة والتعرف على احتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين بالشركات المشاركة.

وقال إن الملتقى يستهدف توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وشارك الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، في فعاليات ملتقى التوظيف السنوي بكلية الهندسة.

وقال الدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية، إن النقابة تسعى إلى إحداث التكامل بين العملية التعليمية بالجامعة وسوق العمل من خلال مشاركة النقابة كوسيط لتأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل المحلية والدولية والإفريقية من خلال تنمية المهارات العلمية والعملية للخريجين.

وأوضح أن الملتقى الوظيفي يفتح الباب أمام الشباب من طلاب الكلية للتعرف على الفرص الوظيفية والمهارات المطلوبة لذلك لإعداد أنفسهم وزيادة مهاراتهم لسرعة الدخول لسوق العمل عقب التخرج مباشرة.

وكرم الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية، نظرا للدور الإيجابي الذي تلعبه نقابة المهندسين في دعم المهندسين وتقديم الخدمات المختلفة من تدريب ومتابعة.

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