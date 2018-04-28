القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
الثقافة
السبت 28/أبريل/2018 - 06:48 م

اعتذار

اعتذار
محمود رمضان الطهطاوى
dostor.org/2147906

أعترف بأننى كنت قصير النظر وأخطأت كثيرًا فى حق هذا الزميل، كان علىّ أن أدرك أننى أزاحم حلمه الأثير، وأقف عقبة أمام طموحه الأسمى، عندما انفردت بنفسى القلقلة عاتبتها طويلًا وطالبتها باعتذار رسمى على الملأ لهذا الزميل ليمارس حلمه الأثير دون أن يزاحمه أمثالى، وكأنها شعرت بوخزة الخجل فطأطأت رأسها آسفة، ووعدتنى وهى تفرش ابتسامتها على الكون وهمست: لم أقصد وإن كان الاعتذار يحقق مآرب الزميل لا مانع لدى.. فطريقنا مختلف ولكن أحببت أن أوضح له الحقيقة وأعرض رؤيتى، فما يفعله الزميل يضيّق الخناق على كثيرين حوله، وسيطرته على المقعد منذ سنوات جعل العمل رتيبًا، وخصوصًا أنه يفرض سطوته وحضوره على كل شىء، ولا يسمح لأحد بالتدخل فى شئون العمل حوله، والجميع يعرف كيف صعد على هذا الكرسى.
بادلتها نفس الابتسامة وهمست: يا أيتها الجميلة، مالنا نحن وما يدور إن كان ما حوله لا يتحدثون وخانعون ويتركونه يفعل ما يحلو له، ويحركهم كقطع شطرنج على طاولة صماء.
أضافت: صدقت.
فى الصباح وأمام كل الحضور قدمت اعتذارًا مطولًا للجالس على المقعد الذى تآكل تحته، وأنا أحاول أن أوارى بسمتى الساخرة وهو ينظر لى نظرة المنتصر، ويجوب بعينى الذئب على الجلوس حوله وكأنه يصرخ: ها هو يعتذر عن فعله المشين وتحديه السافر.. ها هو يعود لرشده.
انفض المجلس وتركته على كرسيه المتآكل.. وذهبت لمكتبتى أمارس عملى فى نشاط وهمة، أراجع كتابى الثالث عشر الذى سيصدر فى معرض الكتاب القادم.

الآن

عرض فيلم «سيناء أسطورة» في الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة (فيديو)

الحكومة: تنسيق بين الوزارات المعنية لتطبيق التأمين الصحي الشامل

حمّى العشوائيات.. كيف تتصدى الدولة لمخاطرها (كروس ميديا)

معارك عنيفة بين قوات النظام و«داعش» في دمشق

الأكثر قراءة

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

ألبومات الصور

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

وزير الأوقاف في ضيافة حزب الوفد

نجوم الساحرة المستديرة فى زفاف أحمد المرغنى

«هبة» تخطف قلب «شريف» داخل دار ضباط المشاة (صور)

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

كشكول

تخريج الدفعة الثامنة من برنامج التصميم الدوائي بصيدلة عين شمس

عميد "اقتصاد" القاهرة: الكليات المناظرة لنا تقلد تجربتنا في التعليم

فاعليات بـ"مطروح الأزهرية" لرفع كفاءة العاملين بالكنترولات

قرعة علنية لاختيار العاملين بكنترولات الثانوية الأزهرية

تعليم "شمال سيناء" تستكمل فعاليات القوافل التعليمية.. الأربعاء المقبل

الأمصار

لأول مرة في تونس.. العسكريون يشاركون في انتخابات البلدية

مقتل خمسة عسكريين بالصومال جراء تفجير انتحارى

الهلال الأحمر الكويتي يفتتح مشروعا لإيواء عائلات سورية بتركيا

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا

129 مليار دولار قيمة تداولات بورصة دبي للذهب

منوعات

النتائج النهائية لبطولة الجمهورية للرماية.. و«قرني» مفاجأة المنافسات

يهودي يغنّي لأم كلثوم على «فيس بوك»

«هبة» تخطف قلب «شريف» داخل دار ضباط المشاة (صور)

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads