رئيس مدينة مرسى علم يتفقد منظومة الحماية من مخاطر السيول

تفقد رئيس مدينة مرسى علم اللواء عاطف وجدي، مخرات السيول وسدود الحماية، اليوم السبت، وذلك في إطار استعدادات المدينة لمواجهة أي أمطار محتملة بعد وجود تحذيرات باحتمال سقوط أمطار وسيول يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



وذكر بيان للوحدة المحلية لمدينه مرسى علم - أن رئيس المدينة قام بالمرور على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وإزالة أي عوائق بها والمرور على البحيرات الصناعية والسدود.



وأوضح البيان، أنه تم تجهيز غرفة عمليات بمقر الوحدة المحلية للمدينه للتأكد من جاهزية عناصر الطورائ ومنها الحماية المدنية والكهرباء ومحطة المياه وشركات الطرق العاملة بالمدينة وتحديد مسئوليات كل شركة على حده.