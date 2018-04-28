القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 06:47 م

وفاة مقدم الحفل

وفاة مقدم الحفل
محمود رمضان الطهطاوى
dostor.org/2147902

عرفه الخاصة والعامة بصوته الجهورى، وقدرته على الإسهاب فى الحكى فى كل المواقف، فتصدر المشهد فى كل الندوات والحفلات التى تقيمها القرية، لا أحد غيره يجيد تقديم الضيوف بطريقته الفريدة فى جذب انتباه الحضور وإرضاء الجلوس على المنصة وكل كبار البلد عندما يسهب فى تقديمهم بالمديح الكاذب والإطراء المبالغ فيه، ولكنها أصبحت سمة من سماته، وفضيلة يحبها الجميع ويرغبون فيها، حتى إنهم أصبحوا يعقدون الحفلات والندوات حسب ظروفه الشخصية، يؤجل الحفل إن أصابته وعكة أو اضطرته الظروف بالابتعاد عن القرية، وذاع صيته فأصبحت القرى المجاورة تدعوه ليقدم لها حفلاتها وندواتها وأمسياتها وأفراحها وأتراحها.
هكذا تحول «سليمان السعيد» رمزًا يشار له بالبنان فى قريته والقرى المجاورة، وسرعان ما واتته الفرصة فى المدينة عندما قام المجلس البلدى بعمل حفل كبير فى الميدان العام بالمدينة استقبالًا للسيد المحافظ الذى سيشرف المدينة وقراها بالحضور لافتتاح عدد من المشروعات بمناسبة عيد المحافظة القومى.
همس سكرتير المجلس لرئيس المدينة فى أذنه وهو يجتمع بمديرى المصالح، وكان من بينهم «سليمان السعيد» وأشار إلى «سليمان» الذى انفرجت أساريره عندما شاهد الابتسامة تعلو وجه السكرتير ابن قريتهم المعروف بخدماته للجميع، فرمقه رئيس المدينة بنظرة خاطفة من أسفل النظارة، وأومأ برأسه.
عندما حضر المحافظ كان سليمان السعيد ممسكًا بـ«المايك» يهتف بحماس بصوت جهورى ومخارج حروف متمرسة مُرحبًا بالسيد المحافظ وضيوفه الكرام، معددًا الإنجازات التى حدثت فى عهده وتحت رعايته فى المدينة وقراها.. وأسهب وأطنب والجمع فى صمت.. ولفت نظر الجميع بمن فيهم المحافظ بلباقته وقدرته على مواصلة الحكى بإسهاب، يعرف متى يتوقف، ومتى يواصل، وكيف يحتوى المواقف فى لحظتها ووقتها، ويوظفها ليجذب الحضور بخفة ظله التى يصنعها بمهارة فائقة.
بعد الحفل مباشرة استدعاه سكرتير المحافظ، وبعد أيام جاء الخبر فى جريدة الصباح يؤكد ما أشيع وما همست به الأفواه، السيد «سليمان السعيد» المتحدث الإعلامى للمحافظة.
تهامس أهل قريته والقرى المجاورة: من سيقدم لنا احتفالياتنا وأمسياتنا وندواتنا وحفلات الزواج والطهور والعزاء، من ينوب عن الأستاذ «سليمان السعيد».
تحولت الصحافة منذ أن جلس سليمان السعيد على مقعده الجديد بوقًا للمحافظ، صرح المحافظ، قام المحافظ، نفذ المحافظ، بعد أن توطدت علاقته بكل مندوبى الصحف بالمحافظة وغيرها، وكوّن شبكة واسعة من الأصدقاء فى الإعلام وأشياء أخرى.
بدأت الهمسات تدور حول «سليمان وأفعاله، وصلت للسيد المحافظ ولكنه لم يعبأ، وتكررت الشكوى والجميع يغض الطرف، فالرجل يقوم بدوره على أكمل وجه، إلا أن وُضِع تسجيل مفخخ أمام السيد المحافظ فراعه ما شاهد وسمع.
فى الصباح كان قرار عودة السيد «سليمان» لعمله الأول مجرد موظف فى شئون العاملين فى المصلحة التى كان يديرها ويرأسها.
فى المساء نقل السيد «سليمان» لمستشفى المدينة، بعد ساعات جاء تقرير الطبيب: مات نتيجة ذبحة صدرية حادة.

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