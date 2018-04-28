سأعيد تكوينك قطعة قطعة..

مكان القلب سأضع غابة..

وأترك للأشجار أن تنمو بحرية..

وأن تسكن أغصانها العصافير..

ومكان الرأس أضع سحابة..

وأتركها تطفو فوق الريح...

أو تصبح مزنًا ينزل من السماء..

ومكان الصدر أضع جبلين من الثلج

غارقين فى بحيرة من حليب..

تتسكع فوقهما دببة قطبية

تحب التسلق نحو حلمات العسل..

وبينهما أرسم نهرًا هادرًا..

تسبح فيه الأسماك نحو الحوض

كى تضع بويضاتها وتموت..

ومكان البطن أرفع ربوة خفيفة

تنمو تحت ظلالها السفلية

أعشاب برية وأزهار التوحش..

ومكان الخصر أضع حزام ديناميت..

يتكئ على عمودين من نار..

وحين أتعب أودعك فى سلة..

ثم أقدم كل ذلك

قربانًا للبشرية..