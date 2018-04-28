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السبت 28/أبريل/2018 - 06:46 م

دبلوماسي كوري جنوبي: لا مقعد لبكين على طاولة المفاوضات

زعيمي الكوريتين
زعيمي الكوريتين
أ ش أ
dostor.org/2147899

أكد دبلوماسي كوري جنوبي بارز أن سول تستعد لمحادثات مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة لحل الأزمات في شبه الجزيرة الكورية بعد القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين، مشيرًا إلى أن الصين لن تحصل على مقعد على طاولة الحوار في البداية.

وقال الدبلوماسي، في تصريحات لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم السبت، إن الكوريتين ترغبان في تخفيف نفوذ الصين في شبه الجزيرة الكورية، لكنهما أيضا يدركان الحاجة لدعم الصين لأنها ما زالت لاعبا مهما في المنطقة.

وأشار الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن كوريا الجنوبية تفضل إجراء المحادثات مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة نظرًا لأن تدخل الصين قد يقلل من نفوذها في المفاوضات، إلا أن اعتماد بيونج يانج الكبير على بكين في النفط والطعام والمساعدات الإنسانية الأخرى يضعها تحت سيطرة الصين.

وأضاف أن كوريا الشمالية يمكن أن تجد بديلا لذلك الدعم في جارتها الجنوبية والولايات المتحدة إذا استمرت علاقات الدولتين في التحسن بعد قمة كيم جونج أون ومون جاي إن، ومع اقتراب لقاء كيم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقع عقده في مايو أو يونيو.

وقال الدبلوماسي: "إن سول يمكن أن تكون الوسيط لإيجاد أرض مشتركة بين بيونج يانج وواشنطن بمساعدة الطرفين لتضييق خلافاتهما نظرا لعلاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة وكذلك التراث المشترك بين الكوريتين".

ونوّه الدبلوماسي إلى أنه رغم لعب الصين دورًا مهمًا في شبه الجزيرة الكورية كأحد الأطراف الثلاثة الذين وقعّوا على اتفاق الهدنة في 1953 لتعليق الحرب الكورية مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بجانب تزويدها بيونج يانج بالدعم الاقتصادي والسياسي لعقود، إلا أن بكين قد تصبح لاعبًا أقل أهمية إذا تحسنت العلاقات بين الكوريتين، ومع ذلك فإن الكوريتين بالطبع سيخطران الصين بنتائج المحادثات لأنهما يحتاجان إلى مباركة بكين".

ونقلت الصحيفة عن تشانج ليانجوي، أستاذ أبحاث العلاقات الاستراتيجية في جامعة الحزب المركزي ببكين، قوله "كان من المتوقع والمحتم ألا ترغب الكوريتان في تدخل الصين بالمفاوضات نظرًا لأن كلاهما أراد التحرر من النفوذ الصيني".

من جانب آخر، قال النائب في برلمان كوريا الجنوبية مون هي سانج، إن المحادثات الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة مجرد "مسألة تسلسل"، مشيرًا إلى أنه بعدها بالتأكيد ستعقد محادثات رباعية تتضمن الصين.

وأوضح سانج أن سبب قدوم المحادثات الثلاثية أولًا هو أن بيونج يانج وواشنطن وسول يريدون التحدث أولا عن اتفاق لنزع السلاح النووي قبل انتقالهم إلى قضية إنهاء الحرب وتوقيع اتفاق سلام، مؤكدًا أن كوريا الشمالية نفسها سترغب في انضمام الصين إلى محادثات السلام.

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