«الوفد»: يجب ألا نترك العقل الإسلامي للأفكار العبثية المضللة

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الدين الإسلامي يسر وليس عسرا وليس به أي جمود، داعيًا الإعلام إلى تبنّي رؤية الإسلام الصحيح وإرشاد المسلمين للفكر الذي ينير الطريق أمام من يرغب في الفهم الصحيح للدين، كما أننا يجب ألا نترك العقل الإسلامي ليكون مرتعًا لأفكار عبثية مضللة يكون فهم الدين من خلالها بشكل خاطئ.



وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال كلمته بقاء حزب الوفد المفتوح، السبت، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهدى بيت الأمة مجموعة من مؤلفات وزارة بشأن مفهوم الدين الإسلامي الصحيح، لكل من يريد أن يقرأ وكيفية الرد على المغرضين والمشوهين والمتحاملين على الدين الاسلامى، مؤكدًا أن قراءة هذه المؤلفات ستغيّر مفاهيم الشباب عن الدين الإسلامي، معلنًا تكليف الكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد بتخصيص صفحة دينية بالجريدة في رمضان لعرض مؤلفات وزارة الأوقاف.