القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
سياسي
السبت 28/أبريل/2018 - 06:44 م

«الوفد»: يجب ألا نترك العقل الإسلامي للأفكار العبثية المضللة

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
إسلام نصير
dostor.org/2147897

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الدين الإسلامي يسر وليس عسرا وليس به أي جمود، داعيًا الإعلام إلى تبنّي رؤية الإسلام الصحيح وإرشاد المسلمين للفكر الذي ينير الطريق أمام من يرغب في الفهم الصحيح للدين، كما أننا يجب ألا نترك العقل الإسلامي ليكون مرتعًا لأفكار عبثية مضللة يكون فهم الدين من خلالها بشكل خاطئ.

وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال كلمته بقاء حزب الوفد المفتوح، السبت، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهدى بيت الأمة مجموعة من مؤلفات وزارة بشأن مفهوم الدين الإسلامي الصحيح، لكل من يريد أن يقرأ وكيفية الرد على المغرضين والمشوهين والمتحاملين على الدين الاسلامى، مؤكدًا أن قراءة هذه المؤلفات ستغيّر مفاهيم الشباب عن الدين الإسلامي، معلنًا تكليف الكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد بتخصيص صفحة دينية بالجريدة في رمضان لعرض مؤلفات وزارة الأوقاف.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهرين

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهرين

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

عرض فيلم «سيناء أسطورة» في الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة (فيديو)

الحكومة: تنسيق بين الوزارات المعنية لتطبيق التأمين الصحي الشامل

حمّى العشوائيات.. كيف تتصدى الدولة لمخاطرها (كروس ميديا)

معارك عنيفة بين قوات النظام و«داعش» في دمشق

الأكثر قراءة

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

ألبومات الصور

بروفة عرض القفز بالمظلات في الأهرامات

وزير الأوقاف في ضيافة حزب الوفد

نجوم الساحرة المستديرة فى زفاف أحمد المرغنى

«هبة» تخطف قلب «شريف» داخل دار ضباط المشاة (صور)

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

ads
الأكثر قراءة

«حماس»: «خلية الحمدالله» خططت لاستهداف الوفد المصري في غزة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

كشكول

تخريج الدفعة الثامنة من برنامج التصميم الدوائي بصيدلة عين شمس

عميد "اقتصاد" القاهرة: الكليات المناظرة لنا تقلد تجربتنا في التعليم

فاعليات بـ"مطروح الأزهرية" لرفع كفاءة العاملين بالكنترولات

قرعة علنية لاختيار العاملين بكنترولات الثانوية الأزهرية

تعليم "شمال سيناء" تستكمل فعاليات القوافل التعليمية.. الأربعاء المقبل

الأمصار

الرئيس الروسي يطالب بإعادة رسم خريطة العالم

لأول مرة في تونس.. العسكريون يشاركون في انتخابات البلدية

مقتل خمسة عسكريين بالصومال جراء تفجير انتحارى

الهلال الأحمر الكويتي يفتتح مشروعا لإيواء عائلات سورية بتركيا

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا

منوعات

النتائج النهائية لبطولة الجمهورية للرماية.. و«قرني» مفاجأة المنافسات

يهودي يغنّي لأم كلثوم على «فيس بوك»

«هبة» تخطف قلب «شريف» داخل دار ضباط المشاة (صور)

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads