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السبت 28/أبريل/2018 - 06:44 م

عقب لقاء القمة.. ترامب يضغط على زعيم كوريا الشمالية

ترامب
ترامب
dostor.org/2147896

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإبقاء على الضغوط التي يمارسها على القيادة في بيونج يانج، رغم أجواء التقارب وإزالة الجليد السائدة الآن بين شطري كوريا بشأن الخلاف على ملف الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وقال ترامب، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الولايات المتحدة لن يهدأ لها بال حتى يتم تدمير جميع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وصرح ترامب على "تويتر"، أنه بعد لقاء القمة التاريخي بين القيادتين السياسيتين في كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية فإنه يعتزم الحديث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، خلال عدة أسابيع.

وكتب ترامب، اليوم السبت، على "تويتر" قائلًا: "الأمور تتطور بصورة جيدة للغاية"، مشيرًا إلى أن تحديد مكان وزمان لقائه مع كيم يونج أون لا يزال قيد البحث.

كان ترامب تحدث هاتفيًا من قبل مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي -إن، وأجرى مباحثات لتبادل الرأي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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