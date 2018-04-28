القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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سياسي
السبت 28/أبريل/2018 - 05:46 م

15 توصية في البيان الختامي لقمة «الاتحاد من أجل المتوسط»

15 توصية في البيان
كريمة أبو زيد
dostor.org/2147829

تضمن مشروع البيان الختامي، للقمة الخامسة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط 15 توصية، سيتم الإعلان عنها بشكل نهائي عقب انتهاء فعاليات القمة غدا.

وشملت بنود المشروع التصدي للتهديدات الناجمة عن تصاعد الإرهاب والتطرف في المنطقة الأورومتوسطية، وتعزير التعاون بين برلمانات دول الاتحاد في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى إدانة الأعمال الإرهابية والتحريض على ارتكابها، وضرورة التعاون في مواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يسافرون لمناطق النزاعات.

ومن المقرر أن يتناول المشروع الختامي، التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات بين دول الأعضاء، لمواجهة الإرهاب، وكذلك العمل على إصدار التشريعات اللازمة في مواجهة تلك التحديات، وتشجيع الدول الأعضاء على وضع استراتيجيها الوطنية لمكافحة الإرهاب.

15 توصية في البيان الختامي لقمة «الاتحاد من أجل المتوسط»
15 توصية في البيان الختامي لقمة «الاتحاد من أجل المتوسط»
15 توصية في البيان الختامي لقمة «الاتحاد من أجل المتوسط»
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