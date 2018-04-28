لافروف: على روسيا وتركيا وإيران مساعدة سوريا للقضاء على الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن على روسيا وتركيا وإيران مساعدة الحكومة السورية في القضاء على الإرهابيين.



وأدلى لافروف بتصريحاته خلال اجتماع في موسكو مع نظيريه التركي والإيراني.



وأضاف الوزير الروسي أن تصريحات بعض شخصيات المعارضة السورية تضر بالجهود المبذولة لبث حياة جديدة في عملية السلام بجنيف، وأنه يجب ألا تكون هناك أي شروط مسبقة لمحادثات جنيف.



وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أي حل عسكري في سوريا سيكون غير قانوني وغير مستدام، مضيفًا أنه بإمكان الدول الثلاث العمل معًا لمساعدة الشعب السوري، وأن هناك حاجة لبذل جهود جديدة من أجل التوصل إلى حل سياسي.