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سياسي
السبت 28/أبريل/2018 - 05:32 م

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة تكاتف أجهزة الدولة لتجديد الخطاب الديني

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
إسلام نصير
dostor.org/2147808

وصل، مساء السبت، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إلى مقر حزب الوفد بالدقي، لحضور لقاءً مفتوحًا بالحزب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكان في استقباله عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

ورحّب أبو شقة بمختار جمعة، قائلًا إن الإسلام هو مَن بدأ الديمقراطية، مؤكدًا ضرورة تكاتف المؤسسات في الدولة الأزهر والأوقاف والإعلام وغيرهم، لتوضيح المفهوم الصحيح للدين، والمساهمة في تجديد الخطاب الديني.

من جانبه، قال وزير الأوقاف إن الإيمان بالتنوع سواء كان دينيًا أو سياسيًا هو أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أنه لا يوجد نص قاطع جاء من خلال بشر ويمكن إعمال العقل في أي نص طالما لم يرد على لسان نبي أو كان قرانًا.

وأضاف جمعة في اللقاء الدوري المفتوح لحزب الوفد، أنه تم إعداد كتاب من خلال وزارة الأوقاف مؤخرًا تحت عنوان "حماية الكنائس في الإسلام"، مشيرًا إلى أنه لا إكراه في الدين كما أن الاختلاف سنة الحياة.

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