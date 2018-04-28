مسئول: إنتاج شركة سرت الليبية 61 ألف برميل يوميًا

قال مسئول كبير، السبت، إن إنتاج النفط في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يبلغ الآن 61 ألف برميل يوميا.



وأكد محمد حميدة عوض، مدير الشئون المالية والإدارية، عضو لجنة الإدارة بشركة سرت لرويترز، أن الشركة تأمل في زيادة الإنتاج إلى 90 ألف برميل يوميًا، لكنه أشار إلى نقص في بعض المعدات اللازمة للمساعدة في زيادة الإنتاج.



وشدد عوض على أن الإنتاج في السابق كان 44 ألف برميل يوميا من دون أن يكشف عن كيفية بلوغه المستويات الحالية.



وارتفع إنتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من مليون برميل يوميا العام الماضي بعد إغلاق موانئ وخطوط أنابيب لفترات طويلة لكنه توقف عن الارتفاع أكثر بسبب قيود في الموازنة.



