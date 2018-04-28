بدء أعمال إزالة 100 عمارة مخالفة بجوار المحكمة الدستورية

بدأت محافظة القاهرة، تنفيذ إزالات فورية لمجموعة من العمارات المخالفة بمنطقة كورنيش دار السلام بأرض الجزيرة قبل المحكمة الدستورية تجاوز 100 عمارة غير مرخصة مقامة على أراض زراعية وأجزاء من أملاك الدولة.



واستهلت الحملة المكثفة التي شاركت فيها معدات ولوادر وسيارات حي دار السلام أعمال الإزالة الجارية للعمارات التي لا تزال في المهد ولم تتجاوز في إنشائها الدورين الأرضي والأول، وصدرت بحقها قرارات إزالة نهائي، على أن يأتي تباعا إزالة بقية العقارات التي أقيم بعضها حتى الدور التاسع.



وشدد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم السبت، على أن المحافظة لن تتهاون مع مخالفات البناء أو أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، وأنها ملتزمة بمواصلة إزالة المباني المخالفة في جميع أحياء القاهرة دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.



وأكد أن أجهزة المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء دون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية.