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السبت 28/أبريل/2018 - 05:28 م

«الخارجية» تؤكد دعم مصر للوساطة الأممية لحل الأزمة الليبية

سامح شكري
سامح شكري
dostor.org/2147799

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم السبت، دعم مصر للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بُغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد أبوزيد.

وشدد شكري على الموقف المصري الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائي للأزمة من صُنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بجميع أطيافه.

جاء ذلك في اجتماع عقده، اليوم، الوزير شكري مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمقر وزارة الخارجية المصرية.

أوضح المتحدث الرسمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع المبعوث الأممي وحرص مصر على متابعة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير «شكري» استمع خلال اللقاء إلى استعراض من غسان سلامة لتقييمه للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف المساعدة في حل الأزمة.

كما أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد، بما في ذلك الإعداد للانتخابات.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى استعرض بدوره الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع جميع الأطراف الليبية.

وشدد وزير الخارجية على استمرار القاهرة بكل جدية في استضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.

كما أعرب شكري عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخرًا، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد.

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