محافظة سوهاج تستقبل 44 سائحًا أجنبيًا

استقبلت محافظ سوهاج فوجا سياحيا يضم 44 سائحا إنجليزيا وألمانيا، وصلوا على متن باخرة سياحية؛ لزيارة المعالم الأثرية الفرعونية بمنطقة «أبيدوس» الأثرية، بدائرة مركز البلينا.



وقال محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم، في تصريح اليوم، إن الفوج السياحي زار المحافظة خلال رحلته النيلية من القاهرة إلى أسوان، وإنه أناب عامر محمد عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، لاستقبال الفوج السياحي، حيث تم استقبال السائحين بالزهور وعبّروا عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا، وزيارتهم معبد الملك سيتى الأول، ومنطقة الآثار الفرعونية بعرابة أبيدوس.



ولفت عبدالمنعم إلى أن المحافظة تتمتع بالأماكن الأثرية المهمة، والبنية التحتية لاستقبال الأفواج السياحية، وذلك بتوفير المراسي السياحية، حيث تم الانتهاء من المرسى السياحي بمدينة البلينا، وجارٍ عمل مرسى آخر بمدينة أخميم، بالإضافة إلى المرسى السياحي الحالي بمدينة سوهاج لخدمة الأفواج السياحية التي تزور المحافظة، من خلال الرحلات النيلية الطويلة من أسوان إلى القاهرة والعكس.



وأكد المحافظ أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، حيث تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، بجانب قرب افتتاح متحف سوهاج القومي ليكون إضافة قوية لسوهاج على خريطة السياحة العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة الأماكن السياحية والأثرية المهمة التي تتمتع بها المحافظة.