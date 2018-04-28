القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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سياسي
السبت 28/أبريل/2018 - 05:25 م

«فؤاد»: الشعب والجيش والشرطة يدًا واحدة ضد مخططات تقسيم سيناء

«فؤاد»: الشعب والجيش
محمد جعفر
dostor.org/2147795

أكد الدكتور طارق فؤاد، أمين حزب الحركة الوطنية بالشرقية، أن سيناء ستظل في قلب كل مواطن مصري ولن تستطيع أي جماعات أو مخططات خارجية النيل من شبر واحد من أرض الفيروز لأننا شعب وجيش وشرطة نرفض المساس بها.

وأوضح فؤاد، خلال المؤتمر الجماهيري، الذي يعقده حزب الحركة الوطنية المصرية بالشرقية احتفالًا بذكري تحرير سيناء وإعلان تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، أن سيناء مستهدفة وستظل مستهدفة باعتبارها بوابة مصر الشرقية ولن تكف المؤامرات ضدها ولكن ما لا يعلمه أعداء الوطن أننا واعون لمثل هذه المؤامرات وجميعنا مدرك تمامًا لحجم الحيل التي تحاك ضدنا وبالتالي لن تفلح مساعيهم وستبقي مصر بلد قوية بفضل أبنائها ورجالها الأوفياء في الجيش والشرطة.

نظم المؤتمر الدكتور طارق فؤاد، أمين عام الحزب بالشرقية، وشارك بالحضور رضوي مصطفي، عضو الهيئة العليا، وهشام الهرم، الأمين العام المساعد، ومحمد عزمي، أمين الشباب، وميرفت مصطفي، أمين التواصل السياسي، وخالد العوامي، أمين الإعلام، ومدحت نبيل، عضو الأمانة العامة.

«فؤاد»: الشعب والجيش والشرطة يدًا واحدة ضد مخططات تقسيم سيناء
«فؤاد»: الشعب والجيش والشرطة يدًا واحدة ضد مخططات تقسيم سيناء
«فؤاد»: الشعب والجيش والشرطة يدًا واحدة ضد مخططات تقسيم سيناء
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