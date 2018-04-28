«بومبيو» يصل السعودية فى مستهل جولة شرق أوسطية

وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إلى السعودية، مساء اليوم السبت، في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل أيضًا كلًا من الأردن وإسرائيل.



وأفادت تقارير محلية بأن بومبيو سيجتمع بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يليه لقاء مع ولي العهد السعودي مع الأمير محمد بن سلمان.



وتستغرق جولة بومبيو الشرق أوسطية، وهي الأولى له منذ توليه منصبه رسميًا، الأسبوع الماضي، ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يركز وزير الخارجية الأمريكي في مباحثاته على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران.