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السبت 28/أبريل/2018 - 05:22 م

إعادة إعمار 60 منزلا بقرية كحك بحري في الفيوم

الدكتور جمال سامي
الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
أ ش أ
dostor.org/2147788

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، إعادة إعمار 60 منزلًا بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق، وشهد حفل تكريم الأيتام، وتفقد معرض الملابس المجانية بمركز شباب القرية.

وأعرب محافظ الفيوم، عن بالغ سعادته لمشاركته أهالي القرية والأطفال الأيتام فرحتهم، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة إعمار المنازل جاء بالتنسيق مع محافظة الفيوم وبالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، ومعرض الملابس المجانية الذي يضم 1000 قطعة ملابس، وحفل الأيتام جاء بمشاركة جمعية الأورمان ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم تحت شعار "من حقك تفرح".

وأكد محافظ الفيوم، دراسة كافة الطلبات المقدمة من أهالي القرية خلال لقائه الجماهيري بهم، لافتًا إلى أنه سيلتقي بوفد من أبناء القرية في أقرب وقت بديوان عام المحافظة بحضور نواب مركز ومدينة يوسف الصديق وعدد من التنفيذيين، لوضع الحلول المناسبة لمشكلات القرية خلال جدول زمني محدد.

وأضاف سامي، أن القرية تدخل ضمن المشروع العملاق للصرف الصحي لـ88 قرية متاخمة لضفاف بحيرة قارون الذي سينتهى العمل به خلال خمس سنوات ويتكلف 10 مليارات جنيه وتصل شبكات خطوط الصرف به إلى 3 آلاف كم ويضم 10 محطات معالجة إضافة لعدد من محطات الرفع، إضافة لتطوير وتطهير بحيرة قارون لتوفير فرص العمل المناسبة لأبناء القرية في مجال الصيد وكذا فرص العمل بالمشروعات العملاقة التي يجرى العمل بها ممثلة في مشروع البتلو والمدينة الصناعية الجديدة بقوته.

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