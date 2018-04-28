الهند: مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات بسبب البرق

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم إلى جانب إصابة العشرات، في الهند، جراء تعرضهم إلى الصعق عن طريق البرق نتيجة سوء الأحوال الجوية وكثرة الأمطار بالبلاد.



وأدت العواصف التي شهدت حوالي 36749 ضربة برق، خلال 13 ساعة فقط، إلى جرح العشرات من الأشخاص، بما في ذلك مجموعة من 10 عمال زراعيين يعملون في حقل واحد، وذلك حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت.



وأشارت الصحيفة إلى أن فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات وجدتها، كانتا من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم، خلال أيام، من ضربات الصواعق والبرق في ولاية أندرا براديش الهندية.



وأوضحت الصحيفة أن الهند تعاني من ظروف طقس سئ خلال هذه المرحلة تسببت في عدد من الوفيات بخلاف الإصابات والخسائر المادية.

