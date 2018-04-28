الجيش اليمني يحقق تقدمًا جديدًا غرب تعز

حققت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر عسكري، قوله: "إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفًا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح، وتمكنت من تحرير موقع القفاصة والتبة السوداء"، مضيفًا أن تقدم أبطال الجيش الوطني جاء بإسناد جوي من قِبل مقاتلات التحالف، وأن المعارك ما زالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني.



وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة في صفوفها، وتدمير عدد من المعدات القتالية التابعة لها، لافتًا إلى أن الميليشيا زرعت حقولا واسعة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش الوطني اليمني.