الليلة.. جيهان لبيب تقدم حلقة خاصة عن «انخفاض الأسعار قبل رمضان» فى «90 دقيقة»

تقدم الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج «90 دقيقة» بقناة المحور الفضائية، حلقة خاصة عن انخفاض الأسعار قبل شهر رمضان فى الأسواق بمختلف المحافظات، ودور الحكومة فى طرح كميات من السلع فى المعارض الرمضانية، وذلك فى تمام الثامنة مساءً.



وتستضيف جيهان لبيب، محمود العسقلاني، مؤسس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، ليكشف بالأرقام أسعار السلع الغذائية المطروحة فى المعارض الرمضانية التى تنظمها كل من مديريات التموين والتضامن والمحليات تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.



كما يكشف «العسقلاني» الفارق بين السلع الغذائية والمنتجات المطروحة فى المجمعات الاستهلاكية والمعارض الرمضانية وبين السلع والمنتجات المطروحة فى الأسواق الحرة، ويستعرض دور الجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني فى تنظيم المعارض الرمضانية وعرض السلع والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة.



ويرصد دور هذه الجمعيات فى مراقبة الأسواق الحرة وكيفية محاربة جشع التجار فى فرض أسعار مرتفعة وبيع سلع غذائية غير صالحة.



ومن المقرر أن تتلقى الإعلامية جيهان لبيب اتصالات واستفسارات المشاهدين حول السلع الغذائية وكيفية شراء السلع المخفضة من المعارض الرمضانية.



