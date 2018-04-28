القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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السبت 28/أبريل/2018 - 05:15 م

زي اليومين دول.. حكيم يسجل دويتو «feeling good» مع العالمي نارادا مايكل

زي اليومين دول..
dostor.org/2147778

زي اليومين دول، سجل «حكيم» مع الموزع العالمي نارادا مايكل وَيْل دون، دويتو أغنية feeling good، من كلمات أمل الطاير وألحان حكيم وكانت فى ألبوم تلاكيك.

ومن المعروف عن نارادا مايكل أنه تعاون لسنوات طويلة مع ماريا كاري وويتني هيوستن، وتعاون أيضا مع الراحل چورچ مايكل.

كما قدم مع حكيم أغنية «آه يا قلبي»، التى قدمها مع المطربة العالمية أوليجا، وأغنية "ليلة"، التى قدمها مع المطرب العالمي چيمس براون.

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