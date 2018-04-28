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السبت 28/أبريل/2018 - 05:04 م

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مواسير المياه للغد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2147772

قرّرت الدائرة 22 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية مواسير المياه، المتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، لجلسة غدٍ الأحد، لاستكمال مرافعة المتهمين.

وفضّت المحكمة أحراز القضية بالجلسة السابقة، بعد طلب هيئة الدفاع فض الأحراز داخل غرفة المداولة بجلسة سابقة، واستمعت بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع أحد المتهمين.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016، المقيدة برقم 54 لسنة 2016، كلا من «محمود ع»، أستاذ بجامعة عين شمس، و«السيد ا»، رئيس مجلس إدارة شركة، و«أحمد ع» رئيس مجلس إدارة شركة، و«سعد ح»، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارًا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، إضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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