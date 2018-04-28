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سياسي
السبت 28/أبريل/2018 - 05:03 م

«رسالة» تطلق أول برنامج قومي للعثور على الأطفال المفقودين

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أشرف لاشين
dostor.org/2147771

أطلقت جمعية «رسالة» للأعمال الخيرية، أول برنامج قومي للعثور على الأطفال المفقودين والمخطوفين.

وأعلن مصطفى حنفي، نائب مدير قسم أطفال بلا مأوي، أن الجمعية قامت بإنشاء وتنفيذ أول قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المفقودين، التي تتيح لولي أمر كل طفل بالدخول إلى موقع المبادرة الذي تم تدشينه وتصميمه بالفعل ليقوم بوضع صورة حديثة لطفله المفقود وبيانات عنه وأوصافه.

وتابع: «يقوم بعد ذلك المختصون بالجمعية بمراجعة بيانات الطفل المفقود مع بيانات الأطفال كافة الذين تم العثور عليهم بواسطة الأهالي أو الشرطة، وتم تسليمهم لدور الجمعيات الأهلية، انتظارًا لسؤال الأهل، وهو ما يمكّن ولي الأمر من الوصول لنجله أو لنجلته المفقودة في مكان إيوائها».


وأضاف أن «رسالة» قامت بتنفيذ تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة، يسمح بمتابعة صور وأخبار الأطفال الذين ما زالوا مفقودين أو عثر عليهم بصورهم، وذلك في إطار حرص الجمعية على عودة كل طفل مفقود لأسرته ولحضن والديه.

وأكدت ريهام محيسن، مسئول التواصل والإعلام برسالة، أنه تم تأهيل الأطفال بلا مأوى داخل الجمعية، وذلك في كافة المجالات التربوية والتعليمية والصحية والرياضية.

وأضافت أن ذلك يعكس اهتمام رسالة بتعديل سلوكياتهم وخلق نماذج إيجابية منهم في المجتمع، قادرة على النجاح وإحداث التغيير، إضافة إلى العمل على تخريجهم من الحالة والنمط السلبي، حتى يصبحوا قادرين على الحفاظ على مسئولياتهم تجاه بلدهم ووطنهم.

وخلال الاحتفالية، أدى كورال من «الأطفال بلا مأوى» بجمعية «رسالة» عددا من الأغانى والأوبريت الوطني على مسرح رسالة بالمقطم؛ بمناسبة الاحتفال السنوي بأطفال بلا مأوى الذي يتزامن مع احتفالات تحرير سيناء.

وقام الأطفال بأداء أغنيات «مصر اليوم في عيد، عاش الجيل الصاعد، بحلف بسماها وبترابها، صورة، يا أغلى اسم في الوجود»، وغيرها من الأغانى الوطنية والفلكور الشعبي، وسط حضور 200 من أطفال بلا مأوى وعدد من نجوم الفن والرياضة في مقدمتهم الكابتن عبدالظاهر السقا وشادى محمد.

وطالب عبدالظاهر السقا، كابتن منتخب مصر السابق، الأطفال، بعدم الاستسلام لليأس وأن يحاربوه بكل طاقتهم، وعدم الاكتفاء بالتفكير في مستقبلهم يوما بيوم، بل التفكير في المستقبل البعيد.

«رسالة» تطلق أول برنامج قومي للعثور على الأطفال المفقودين
«رسالة» تطلق أول برنامج قومي للعثور على الأطفال المفقودين
«رسالة» تطلق أول برنامج قومي للعثور على الأطفال المفقودين
«رسالة» تطلق أول برنامج قومي للعثور على الأطفال المفقودين
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