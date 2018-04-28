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السبت 28/أبريل/2018 - 05:01 م

سقوط تشكيل عصابى لسرقة المتعلقات من السيارات

سقوط تشكيل عصابى
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2147770

تمكنت مباحث مركز زفتى من ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات الخاصة بهم حيث تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحرير مدير مبيعات بشركة أدوات منزلية محضر لسرقة السيارة ومبلغ مالى وجهاز لاب توب من داخل سيارة الشركة أمام إحدى المقاهي بمدينة زفتى.

وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد وليد الجندى، رئيس فرع البحث الجنائى بالسنطة وزفتى، حيث أكدت التحريات قيام كلا من سالم.س ٤٢عامًا، عاطل، في بندر زفتى، سبق اتهامه فى ١٧ قضية، وعصام.م، وشهرته "برعومة"، ٣٧ عامًا، فى بندر زفتى، وسبق اتهامه فى ١٩ قضية، ومحمد.ا وشهرته "الروبى"، ٣٧ عامًا، فى بندر زفتى، بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين وأموالهم من داخل السيارات بكسر زجاج السيارات مستقلين سيارة هيونداي.

وتمكن النقيب محمود العمروسى، رئيس مباحث مركز زفتى، من ضبط المتهمين وبحوزته الأول سلاح نارى، و١٥ لفافة هيروين، وبحوزة المتهم الثانى سلاح نارى و١٠ لفافة مخدر هيروين، وبحوزة الثالث المبلغ المسروق وجهاز لاب توب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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