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السبت 28/أبريل/2018 - 05:01 م

«الوزراء» يوجه بتخصيص جناح لمنتجات سيناء بمعرض الصناعات الحرفية

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2147769

تابع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل استعدادات وزارة التضامن الاجتماعى لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الوزارات أو منظمات المجتمع المدني.

واسعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة فيما يتعلق بتنظيم معرض للصناعات والحرف اليدوية في الفترة من 2- 5 مايو المقبل، ويشارك فيه عدد كبير من أصحاب الصناعات الحرفية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض إقامة عدد من المحاضرات حول دور الدولة في دعم أصحاب الصناعات الحرفية خاصة القابلة للتصدير وتحولها من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشرات أدائه وزيادة حجم الصادرات المصرية.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بتخصيص جناح خاص داخل المعرض لعرض منتجات الأسر البدوية من سيناء من مشغولات يدوية وخزفية ومأكولات وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى أعياد تحرير سيناء، فضلًا عن عرض منتجات محافظة الوادى الجديد وباقي المحافظات الحدودية.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض في ضوء أهمية تلك المعارض في تسليط الضوء علي منتجات الصناعات الحرفية واليدوية التي يتميز بها أهالي الأسر البدوية دون غيرهم.

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