«الملابس الجاهزة»: 20% زيادة في مبيعات القطاع بنهاية 2018

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في المبيعات بقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 20% بنهاية 2018.



وأضاف عبدالسلام، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن استراتيجية الوزارة تسير بنجاح حتى الآن، متوقعًا مزيدًا من النجاح بحلول نهاية هذا العام، ليصل حجم زيادة المبيعات لنسبة 20%، وهو الهدف المطلوب، يليها العامان الآخران وصولًا لنهاية تاريخ الخطة 2020، حيث يتوقع تحقيق 30% زيادة في كل عام، ومن ثم يكون المجلس التصديري للملابس الجاهزة حقق ما يقارب ضعف المبيعات كما هو في الخطة.