القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 28/أبريل/2018 - 04:59 م

«الملابس الجاهزة»: 20% زيادة في مبيعات القطاع بنهاية 2018

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
هويدا سعيد
dostor.org/2147767

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في المبيعات بقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 20% بنهاية 2018.

وأضاف عبدالسلام، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن استراتيجية الوزارة تسير بنجاح حتى الآن، متوقعًا مزيدًا من النجاح بحلول نهاية هذا العام، ليصل حجم زيادة المبيعات لنسبة 20%، وهو الهدف المطلوب، يليها العامان الآخران وصولًا لنهاية تاريخ الخطة 2020، حيث يتوقع تحقيق 30% زيادة في كل عام، ومن ثم يكون المجلس التصديري للملابس الجاهزة حقق ما يقارب ضعف المبيعات كما هو في الخطة.

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