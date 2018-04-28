عرض فيلم «سيناء أسطورة» في الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة (فيديو)

شهدت الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة، اليوم، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان «سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب»، وشرح أهمية أرض الفيروز الاستراتيجية والتاريخية وعلاقتها بالأنبياء والرسالات السماوية، وصولا لوقوفها سدًا منيعًا ضد المحاولات الاستعمارية قديمًا وحديثًا.



وأكد الفيلم التسجيلي أن سيناء تعيد تجسيد سجل تاريخي حافل بالبطولات من خلال العملية الشاملة «سيناء 2018» بمشاركة قوات الجيش والشرطة لمواجهة البؤر الإرهابية برا وبحرا وجوا.



وأكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في كلمة له بالفيلم التسجيلي، أن سيناء ممر قوي جاءت منه العائلة المقدسة إلى مصر باعتبارها بلد الأمان.



من ناحيته، أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال كلمته بالفيلم التسجيلي، أن رحلات النبوة المباركة جعلت لسيناء عظمة وقدسية خاصة في قلب كل مسلم ومسيحي، وورد ذكرها صريحا مرتين في القرآن الكريم.



وأشار اللواء أركان حرب أحمد عبد الحليم في كلمته إلى أن حرب 73 أثبتت أن أرض سيناء جزء من العرض المصري والثقافة المصرية ولا يمكن التخلي عنها مهما كانت الأسباب ولأي طرف.



وأظهر الفيلم التسجيلي تأكيد القيادة السياسية على أن تعيد بناء تنمية سيناء من خلال مشروعات عملاقة مثل شبكات الطرق والأنفاق والكباري العائمة ومدن الإسكان الجديدة ومحطات المياه والمناطق الصناعية ومدن الشباب.