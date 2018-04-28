الحكومة: تنسيق بين الوزارات المعنية لتطبيق التأمين الصحي الشامل

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف الوزارات المتصلة بتطبيق المنظومة المتكاملة للتأمين الصحي الشامل، بما يحقق أهدافها في تطوير المؤسسات الصحية، لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية بها.



وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره وزيرا الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أن يتم بحث دور الجامعات في إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تزويدها بالكوادر البشرية المطلوبة، والارتقاء بعملية تعليم وإعداد وتدريب تلك الكوادر على النحو الذي يتسق مع المعايير اللازمة لتحقيق أهداف هذه المنظومة المتكاملة.