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فن
السبت 28/أبريل/2018 - 04:02 م

أحمد وفيق: وافقت على «أمر واقع» بعد قراءة 3 حلقات

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق
حسن أمين - منار إبراهيم
dostor.org/2147719

أكد الفنان أحمد وفيق، اعتزازه بالمشاركة فى مسلسل «أمر واقع»، خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وشركته المنتجة «أروما» تتصف بالأمانة والمصداقية، ومخرجه مجدى السميرى ‏أبدع من قبل فى مسلسل «اختيار إجبارى».‏

وقال «وفيق»: «تحمست للعمل بمجرد سماعى القصة التى تدور حولها الأحداث، قبل قراءة السيناريو من الأساس، وبعد قراءة 3 حلقات فقط وقعت على عقد العمل».‏

وأضاف أن قصة المسلسل تدور فى إطار اجتماعى وأكشن ورومانسى فى نفس الوقت، وأحداثها تناقش قضايا مهمة فى المجتمع، وتستهدف إيصال رسالة للجمهور، تدور حول علاقة ضباط الشرطة ‏بالمواطنين.‏

وكشف عن أنه يجسد دور ضابط فى قسم مكافحة الإرهاب، يحاول إصلاح المجتمع، ويدخل فى صراع مع الجماعات الإرهابية، وقال: تجمعنى علاقة صداقة قوية بكريم فهمى خلال الأحداث، ‏ويتم تكليفنا معًا بإحباط عملية إرهابية تستهدف أحد السفراء فى القاهرة.

وأشار إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى يقدم فيها شخصية ضابط شرطة، لكن كل دور يختلف عما قدمه من قبل، لافتًا إلى ‏وجود خط رومانسى فى الأحداث، إذ تجمعه قصة حب كبيرة بـ«دينا فؤاد».

وقلل من أهمية بدء تصوير المسلسل قبل اكتمال السيناريو: «لا يهمنى أمر السيناريو، لأنى أعرف القصة جيدًا، لذا لم ينتابنى أى ‏شعور بالقلق من التصوير، بالتزامن مع كتابة السيناريو».

وشدد على إيمانه الشديد ببراعة المؤلف محمد رفعت، وقدرته على إنهاء السيناريو فى الوقت المناسب، كاشفًا عن أنه كان سيتعاون معه من قبل فى ‏عدة أعمال فنية، لكن شاء القدر أن يجمعهما أخيرًا فى «أمر واقع».‏

وكشف عن أن محمد أسامة، مساعد أول المخرج مجدى السميرى، هو من يتولى الإخراج بدلًا منه فى الوقت الحالى، موضحًا: «السميرى تعاقد بالفعل على المسلسل، إلا أن انشغاله بعدة أعمال أخرى ‏خارج مصر أعاق بدء التصوير فى التوقيت الذى حددته الشركة المنتجة، والذى تم تأجيله لأكثر من مرة منذ بداية 2018، لذا جرت الاستعانة بمساعد المخرج بشكل مؤقت، بسبب اقتراب حلول رمضان، ‏والتزام الشركة المنتجة بتسليم عدد من الحلقات إلى القناة التى حصلت على حقوق بثه قبل الشهر الكريم».‏

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