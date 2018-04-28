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السبت 28/أبريل/2018 - 03:56 م

كريم فهمى: «أمر واقع» أكشن بوليسى أتوقع نجاحه.. ودورى مفاجأة

كريم فهمى: «أمر واقع»
حسن أمين - منار إبراهيم
dostor.org/2147715

يصور الفنان كريم فهمي، باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله «أمر واقع» على قدم وساق، استعدادًا لعرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.

وكشف «فهمى» في حواره مع «الدستور» عن أنه يجسد شخصية ضابط شرطة متخصص فى مكافحة الإرهاب، يُكلف بإحباط عملية إرهابية تستهدف أحد السفراء الأجانب فى القاهرة، طوال حلقات المسلسل، بمشاركة ضابط ‏آخر صديقه، يجسده الفنان أحمد وفيق.‏

وأعرب كريم فهمى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «أمر واقع»، متوقعًا نجاحه فى الموسم الرمضانى المقبل، خاصة أن أحداثه مليئة بمشاهد الأكشن، وتدور فى إطار بوليسى تشويق.‏

وقال إن عائلته خلال الأحداث تضم الفنانة نجلاء بدر «زوجته سيدة الأعمال»، ولطفى لبيب والده، بجانب كل من نهى عابدين ومحمد عادل شقيقيه، بينما والدته متوفاة.‏

وذكر «فهمى» أنه لا يعتبر المسلسل بطولة مطلقة له، ولا يعترف بهذا المصطلح من الأساس، بل يفضل البطولة الجماعية فى جميع أعماله، خاصة أنها تحقق نجاحًا ملحوظًا بعكس الأعمال التى تعتمد ‏على بطل بعينه، مستدلًا على ذلك بنجاح مسلسله الدرامى الأخير «اختيار إجبارى»، الذى تضمن بطولة جماعية.

وأشاد بقوة السيناريو الذى كتبه المؤلف الكبير محمد رفعت، والذى كان سببًا رئيسيًا لموافقته على المشاركة فى العمل، بجانب دوره الجديد البسيط، الذى يجسد من خلاله ضابط شرطة لأول مرة، ويعتبره ‏مفاجأة، مضيفًا: «الأحداث التى يتضمنها السيناريو تمتاز بالإثارة والتشويق».‏

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج مجدى السميرى، للمرة الثانية، بعد مسلسل «اختيار إجبارى»، العام الماضى، معتبرًا إياه مخرجًا متميزًا ورائعًا، ويستطيع إبراز موهبة الفنان وتوظيفها فى ‏المكان الصحيح، لتخرج بالشكل اللائق.‏

وأضاف: أن مجدى السميرى مخرج ذكى وصاحب رؤية وسعيد للغاية بتكرار التعامل معه، وإن شاء الله هنعمل حاجة بنفس مستوى وقوة «اختيار إجبارى».‏

ورأى أن جميع المسلسلات المشاركة فى الموسم الرمضانى تحقق نجاحًا كبيرًا، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويكون لها طابع ولون خاص لدى المشاهد يرتبط بالجو العام للشهر الكريم، وكشف عن أن ‏أصعب المشاهد التى تعرض لها أثناء تصوير المسلسل، كان سقوطه أثناء قيادته دراجة نارية ضمن أحداث العمل: «سقطت على الأرض بعدما تفاجأت بوجود مطب صناعى، والحمد لله إصابتى كانت ‏خفيفة، ولم تتعد كدمات بسيطة، رغم قوة الحادث».‏

وأرجع «فهمى» تغيير اسم المسلسل من «لآخر نفس» لـ«أمر واقع»، إلى رغبة السيناريست محمد رفعت، معتبرًا الاسم الجديد مناسبًا ومعبرًا بصورة كبيرة عن قصة وأحداث المسلسل.‏

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