أمنيون وعسكريون يصوتون غدًا في الانتخابات البلدية بتونس

يتوجه الناخبون من رجال الأمن والعسكريين، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ تونس الحديث، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية.



ويسبق يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين، موعد الاقتراع المخصص للمدنيين الأحد المقبل.



ويخول لأكثر من 35 ألفًا من أفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية المشاركة في انتخاب مجالس بلدية، بعد أن صادق البرلمان على هذا الحق ضمن القانون الانتخابي في أعقاب نقاش طويل.



ولكن القانون نص على أن يقتصر حق الاقتراع للأمنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية فقط.