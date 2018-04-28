«عبدالعال»: تطور كبير فى العلاقات بين مصر وقبرص

استقبل اليوم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ديميتريس سيلوريس، رئيس برلمان قبرص، على هامش أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التى استضافها مجلس النواب المصرى اليوم، فى ظل الرئاسة المصرية للجمعية.



وأكد "عبدالعال" على التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلعه لمواصلة التشاور السياسى والتنسيق بين البلدين فى مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتطلع مصر إلى دفع العلاقات بينهما في مختلف المجالات.



من جانبه، قدم ديميتريس سيلوريس، رئيس برلمان قبرص، الشكر للجانب المصرى على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم أعمال القمة، وأكد بدوره اتفاقه مع جميع ما طرحه الدكتور عبدالعال من قضايا تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، ووجه الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال لزيارة قبرص، نهاية العام الجارى لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك.