الجيش الأمريكي عاجز عن الحرب وسط المدن الحديثة

قال رئيس أركان القوات البرية الأمريكية، مارك ميلي، أثناء كلمة له في الكونجرس، إن العسكريين الأمريكيين غير قادرين على تنفيذ عمليات قتالية ناجحة في المدن الكبيرة الحديثة.



وأشار ميلي، حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم»، إلى أنه قد يتعين على الجنود مواجهة خصم محتمل يتمتع بنفس القوة في سيول أو طهران أو عواصم دول البلطيق، وأكد الجنرال أن الجيش الأمريكي لم يقم بمثل هذه العمليات منذ فترة طويلة.



وبعد كلمة الضابط الأمريكي المذكور، تحدث خبراء وقالوا إن العديد من المعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك دبابات أبرامز، لا تصلح للقتال في المدن، ويمكن للخصم الاستفادة من الوضع في المدن واستخدام ناطحات السحاب والمجاري لإطلاق النار، وفي هذه الحالة تفتقد المدرعات الأمريكية وسائل الوقاية.



وخلال الجلسة، اقترح أعضاء الكونجرس إنشاء مركز خاص لتدريب العسكريين على القتال وسط المدن، وذكروا أنهم سيعملون لتعديل القانون السنوي لتوزيع النفقات الدفاعية لعام 2019.



ويرى الخبراء أن الجانب الأمريكي يقصد «بالخصم المحتمل» روسيا والصين بالذات، ومع ذلك، لا يستبعد المحللون أن الجيش الأمريكي، وتحت غطاء التهديد المزعوم من جانب روسيا والصين، يحاول الحصول على أموال إضافية من الكونجرس.