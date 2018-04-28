ترامب: يجرى الآن تحديد موعد ومكان القمة الأمريكية - الكورية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مباحثات مطولة مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، مشيرًا إلى أن التحضيرات الحالية للقمة المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجرى على ما يرام.



وكتب ترامب، في تغريدة على صفحته الرسمية بـ«تويتر»: «لقد كان حديثًا طويلًا وجيدًا للغاية مع الرئيس مون في كوريا الجنوبية».



وأضاف: «الأمور تسير على ما يرام، ويجرى تحديد موعد ومكان الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية، كما تحدثت إلى رئيس الوزراء الياباني آبي لإبلاغه بالمفاوضات الجارية».