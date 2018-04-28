خارجية ليبيا: أمريكا قصفت مجموعات إرهابية على أراضينا بناء على طلبنا

كشف وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، عما شهده التعاون الليبي مع الدول الأخرى من نجاح في المجال الأمني، معلنًا أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات جوية بناء على معلومات قدمتها ليبيا بشأن الجيوب الإرهابية، وبناء على طلب من ليبيا تم ضرب هذه المجموعات، وآخرها ما حدث قرب مدينة أوباري.



جاء ذلك خلال حوار خصه "سيالة" لقناة فرانس 24، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، تحت شعار «لا أموال للإرهاب».



وحسب ترجمة صحيفة "المتوسط" الليبية، فقد بَين "سيالة" في حواره أن المنظمات المتشددة نشطت في ليبيا بدايات أحداث فبراير 2011، نتيجة هشاشة الوضع الأمني، وهي مجموعات لها من يمولها سواء من حيث التمويل الدولي أو تمويل الأشخاص أو بعض المنظمات.



وأوضح أن ليبيا تمكنت من دحر فلول داعش في مدينة سرت، كما تمكنت في مدينة بنغازي، ولا يعني هذا نهاية الفلول الداعشية، منوها بأن العناصر الإجرامية فرت إلى الصحراء، وهو ما يمثل خطرًا قائمًا، يستدعي التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحتها.



يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أعلن السبت الماضي أن طائرات مجهولة استهدفت مواقع في قلعة السدادة غرب ليبيا، مرجحا أن تكون أمريكية.