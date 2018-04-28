القاهرة : السبت 28 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
10:37 م

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين
08:07 م

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض
07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
محافظات
السبت 28/أبريل/2018 - 03:51 م

وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
سوهاج: محمود عبدالعال
dostor.org/2147707

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن وصول 44 سائحا إنجليزيا وألمانيا إلى مرسى البلينا السياحي، على متن أحد الفنادق العائمة، في رحلته النيلية من القاهرة إلى أسوان، وذلك لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع المناطق الأثرية، التي تتمتع بها محافظة سوهاج، على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية، وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بسوهاج.

وأوضح عامر محمد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن أبيدوس استقبلت فوجا سياحيا على متن أحد الفنادق النيلية العائمة، مكونا من 44 سائحا إنجليزيا وألمانيا، وقام الفوج بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، وقد تم استقبالهم بالزهور، وعبّر السائحون عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا، وزيارة معبد الملك سيتي الأول، والمنطقة الأثرية بأبيدوس.

وقال «عبدالمنعم» إن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، وتتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، بالإضافة إلى قرب افتتاح متحف سوهاج القومي ليكون إضافة قوية لسوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة.

وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)
وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)
وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)
وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)
وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)
وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)
وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)
اقرأ أيضًا
منذ شهر

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

«سيناء أسطورة».. السيسى يشهد الندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة

الأرصاد: موجة حارة مصحوبة بأمطار رعدية وسيول من الغد حتى 2 مايو

95 % منها مكذوب.. أحاديث «البخاري» تُثير الجدل من جديد

الأرصاد: غدًا ارتفاع جديد في الحرارة.. والقاهرة 35 درجة

الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

«هآرتس»: إسرائيل تترقب ضربة إيرانية ردًا على قصف «تيفور»

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

ألبومات الصور

وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)

بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى زفتى بالغربية

ختام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم الجراحة بطب المنيا

«بيطري كفر الشيخ»: معرض الثروة السمكية انطلاقة قوية للقطاع بمصر

نجم الساعة

الزمالك يكافئ لاعبيه.. ومرتضى ينفى رحيل جلال

ads
الأكثر قراءة

ضمَّت 3 أمناء شرطة.. ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في مدينة نصر

وفاة رئيس محكمة قبل بدء الجلسة بالفيوم

«هآرتس»: إسرائيل تترقب ضربة إيرانية ردًا على قصف «تيفور»

تجديد حبس «نانيس الفروجي» في «رشوة الذهب الخام»

كشكول

محمود السعيد: دراسة العلوم السياسية بكافة الكليات "غير مناسب"

غداً.. صيدلة طنطا تنظم الملتقى السنوي لتوظيف الخريجين‎

حسام شاكر: جامعة الأزهر تنشئ بوابات جديدة للطلاب

ختام فعاليات مؤتمر قسم الجراحة بطب المنيا

بروتوكول تعاون لإنشاء أول متحف للكاريكاتير بالوطن العربي بجامعة المنيا

الأمصار

فيديو.. رصد 3 أجسام غامضة حول القمر

تذبدب الرحلات الجوية بين الجزائر ومارسيليا

اليمن: مقتل قادة حوثيين جراء غارات للتحالف العربي

الاحتلال يتوسع في هدم المنازل ومصادرة الأراضي بالقدس الشرقية

الناتو يعلن عن خطة لدعم القوات العراقية والبشمركة

منوعات

«Meizu» تنافس آبل بسماعات بلوتوث مميزة

تصوير العمليات البيولوجية في جسم الإنسان لأول مرة

رصد 3 أجسام غامضة تحوم قرب القمر

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads