وصول 44 سائحًا إنجليزيًا وألمانيًا لمرسى البلينا السياحي بسوهاج (صور)

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن وصول 44 سائحا إنجليزيا وألمانيا إلى مرسى البلينا السياحي، على متن أحد الفنادق العائمة، في رحلته النيلية من القاهرة إلى أسوان، وذلك لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.



وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع المناطق الأثرية، التي تتمتع بها محافظة سوهاج، على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية، وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بسوهاج.



وأوضح عامر محمد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن أبيدوس استقبلت فوجا سياحيا على متن أحد الفنادق النيلية العائمة، مكونا من 44 سائحا إنجليزيا وألمانيا، وقام الفوج بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، وقد تم استقبالهم بالزهور، وعبّر السائحون عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا، وزيارة معبد الملك سيتي الأول، والمنطقة الأثرية بأبيدوس.



وقال «عبدالمنعم» إن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، وتتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، بالإضافة إلى قرب افتتاح متحف سوهاج القومي ليكون إضافة قوية لسوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة.