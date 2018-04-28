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السبت 28/أبريل/2018 - 03:47 م

محافظ سوهاج يشيد بمعروضات ذوي الإعاقة في الملتقى الدولي

الدكتور أيمن عبدالمنعم
الدكتور أيمن عبدالمنعم
سوهاج: محمود عبدالعال
dostor.org/2147706

أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، بالمعروضات المشاركة من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوهاج بالملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة 32 دولة عربية وأجنبية.

وأضاف المحافظ أن حفل الافتتاح الذى أقيم أمس بقاعة مؤتمرات جامعة القاهرة، ويستمر الملتقى حتى 4 مايو 2018، فى مجالات الاستعراضات والموسيقى والغناء والأفلام السينمائية والفنون التشكيلية والحرف اليدوية، بالتعاون بين وزارات السياحة والشباب والرياضة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعى والثقافة والآثار.

وأوضح محمد أبو العجب، مسئول ذوى الاحتياجات الخاصة، أن المحافظة تشارك بالملتقى فى مجالات الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، وأننا نسعى إلى استضافة الملتقى العام القادم بمحافظة سوهاج، مؤكدًا اهتمام جميع أجهزة المحافظة بذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم فى جميع المجالات، حيث تعتبر سوهاج من أكثر المحافظات الداعمة لذوى الإعاقة من خلال إطلاق مبادرة «سوهاج صديقة لذوى الإعاقة».

وتشارك محافظة سوهاج بمعرضات للمنتجات الحرفية والفنية والفنون التشكيلية والندوات التخصصية من مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم «مدرسة الأمل للصم بالحويتي» وفرع ثقافة سوهاج (التمكين الثقافي) والمؤسسة العربية الأفريقية أكاديمية خواطر لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقام في مركز التعليم المدني بالقاهرة.

محافظ سوهاج يشيد بمعروضات ذوي الإعاقة في الملتقى الدولي
محافظ سوهاج يشيد بمعروضات ذوي الإعاقة في الملتقى الدولي
محافظ سوهاج يشيد بمعروضات ذوي الإعاقة في الملتقى الدولي
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