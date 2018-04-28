مروة حافظ تكتب: الوطنية ليست شعارات

دائما ترتبط كلمة الوطنية لدينا بالشعارات لأن الكلمة الدارجة بين المصريين دائما "مابلاش الشعارات الوطنية دي" ولكن تغيرت عندي هذه المقولة شكلا وموضوعا فاثناء متابعتي لأحد البرامج الفضائية فوجئت بتقرير عن الحاجة "خضرة محمد أحمد سيدة مصابة بشلل الأطفال وعمرها 65 عام، ولكم أن تتخيلوا أنها قعيدة ولم تخرج من منزلها لمدة قاربت على الـ4 أعوام.



وكان كل أملها أن تقوم بدورها الوطنى وأن تشارك في العملية الانتخابية وتدلي بصوتها لصالح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجتمع بداخلى شعور غريب هل هذه السيدة لها أى أهداف شخصية بالطبع مستحيل، هل ترغب في منصب أو شهرة بالتأكيد لا.



ورأينا أثناء الذهاب مع السيدة القعيدة أنها تشع وطنية في ظل امتناع الشباب في مقتبل العمر عن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وأخرون قاموا بإبطال أصواتهم ، ولم أتردد في إجراء مداخلة هاتفية بالبرنامج، لعرض مساهمتي في تحقيق حلم السيدة خضرة وتوفير وسيلة لنقل السيدة خضرة إلى لجنتها لتحقيق حلمها بالمشاركة الوطنية في الإنتخابات الرئاسية، وأن أقوم بنقلها إلى مقرها الإنتخابي للمشاركة ولو بدور بسيط لصالح وطنى في هذه الملحمة الوطنية التى تتردد علينا منذ الصغر من أمهاتنا وآبائنا، وكذلك أعرض عليها أن أقوم بالإتفاق مع أحد المستشفيات لنقوم بعمل فحص طبي لها وتوفير ماتتطلبه حالتها، اعتقادا منا أن هذا أقل مايقدم لهذه السيدة الجليلة.



وقامت سيارة إسعاف مجهزة بنقل الحاجة خضرة لمقر لجنتها الإنتخابية لنرى لجان يقف على أبوابها طوابير من الرجال والسيدات في إنتظار دورهم دون ملل وبنظام شديد وهذا مشهد أخر من الوطنية وهناك من يحتفلون أمام لجانهم بعد أن قاموا بالإدلاء بأصواتهم وكأن عرس وطنى ويكتمل المشهد من الوصول إلى اللجنة والاستقبال المشرف الكريم من رجال الجيش والشرطة والقاضي المسؤول عن استقبال الحاجة خضرة من أمام باب المدرسة وحملوها إلى الصندوق لتدلى بصوتها، في أجواء من الحب والوطنية والرغبة في أن تصبح بلدنا أحسن بلد في العالم ونتعامل مع بعضنا البعض بكل الاحترام والتقدير يرسخ في ذهني أن المصريين عندما يجتمعون على هدف ما يريدوا أن يحققوه ورأينا ذلك في 30 يونيو أيضا الصبر والمثابره على الظروف المعيشية الصعبة حتى يأتي الرخاء بعد ذلك متيقنين أن مشروعات التنمية والنهوض بالبنية التحتية سوف يكون له مردود رائع على الاستثمار في المستقبل وواثقين في القيادة الرشيدة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وانه يعمل لمصلحة هذا الوطن ومن أجل مستقبل أفضل لأبناءه وأحفاده .



ولقد كان لهذا الوقت أثر كبير في نفسي ورأينا أن المبادرة التي اطلقتها منذ شهرين وهى "تعالوا نعلم أولادنا معنى الولاء"، كان يجب أن تبدأ منذ زمن طويل حتى يتعلم أولادنا في الصغر معنى الولاء للوطن وهو الحب والعز وهذا ما سوف اتطوق له في مقالي القادم بأذن الله تعالى وأخيرا وليس أخرا الوطنية هى شعور وتصرفات وتضحيات وأمانة في الأداء وليست شعارات.