إيران تبدأ محاكمة عناصر من «داعش» هاجموا البرلمان وضريح الخميني

بدأ القضاء الإيراني محاكمة عناصر تنظيم «داعش»، اليوم السبت، على خلفية الهجوم المسلح على مبنى البرلمان وضريح «الخميني»، جنوب العاصمة طهران العام الماضي.



وقالت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، إن المحكمة عقدت جلستها الأولى في طهران بحضور المتهمين في هذا الملف، ووجهت إليهم مجموعة من التهم، منها شراء الأسلحة وحملها بشكل غير قانوني.



وكانت العاصمة طهران قد شهدت، في السابع من يونيو الماضي، هجومين مسلحين متزامنين ضد مبنى البرلمان وضريح «الخميني»، أسفرا عن مقتل 17 شخصا وإصابة 40 آخرين.