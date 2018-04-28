إحالة 5 موجهين للتحقيق بسبب فتح مظاريف الامتحانات بالقليوبية

أحال سمير جاد الرب، مدير عام إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 5 موجهين للتحقيق لمخالفتهم قواعد الامتحانات وخروجهم من اللجان بعد فتح مظاريف الامتحانات بالفترة الصباحية، بالإضافة لتغيبهم عن الامتحانات لمتابعتها وانتظار فتح مظروفات الفترة الثانية.



كما قرر مدير عام إدارة الخصوص التعليمية، إحالة 7 معلمين لخروجهم بدون إذن مسبق أثناء امتحانات اليوم السبت، بمدرستي مجمع عمر مكرم للتعليم الأساسي والخصوص الرسمية للغات.



وقد عقد مدير الإدارة اجتماعا مفاجئا لموجهي ولجان المتابعة للوقوف على السلبيات التى يجب متابعتها لعدم حدوثها، وذلك حرصًا منه لعدم تسريب الامتحانات وحتى لا يضيع حق المجتهدين من أبناء مدارس الخصوص، ويتساوى مع من لم يجتهد طوال العام الدراسي.



