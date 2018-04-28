المئات في غزة يشيعون جثمان صبي فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية

تجمع مئات من المشيعين في خان يونس؛ لتشييع جثمان صبي فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما، توفي اليوم السبت، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، على حدود قطاع غزة.



وتجمع المئات في منزل الصبي عزام عويضة، في خان يونس بجنوب القطاع، وحمل المشيعون الجثمان ملفوفا في علم فلسطين إلى مسجد قريب لأداء صلاة الجنازة قبل دفنه.



وقتل الجيش الإسرائيلي 42 فلسطينيا، منذ أن بدأ سكان القطاع احتجاجات عند السياج الحدودي يوم 30 مارس.



وتطالب الاحتجاجات بحق العودة للاجئين وأسلافهم إلى الأرض التي أصبحت الآن جزءا من

إسرائيل.