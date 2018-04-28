المعارض باشينيان يواصل جولته في أرمينيا

يواصل المعارض، نيكول باشينيان، جولته عبر أرمينيا، حيث يستقبله مناصروه استقبال الأبطال، على أن يتوجه، اليوم السبت، إلى فانادزور ثالث مدن البلاد.



وأعلن باشينيان، ليومين، تعليق التظاهرات التي بدأت في 13 أبريل في يريفان، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق سيرج سركيسيان «ليستريح الشعب»، مبررا جولته على أرجاء أرمينيا بالرغبة في «لقاء الناس الذين كانوا ناشطين» في التحرك الشعبي.



وفي مدينة ديليجان الصغيرة (شمال شرق)، التي تضم 16 ألف نسمة، كان مئات الأشخاص في استقبال المعارض الذي كان يرتدي لباسه المعهود، وقد رفع العديدون منهم أعلام أرمينيا البرتقالية والزرقاء والحمراء.



وصرح أرمين أوفسيبايان، الموسيقي البالغ من العمر 43 عاما، لـ«فرانس برس»: «نريد التغيير في أرمينيا، وأن ينتخب باشينيان رئيسا للوزراء فورا.. إذا رفض الجمهوريون التخلي عن السلطة فسنرغمهم سلميا على ذلك».