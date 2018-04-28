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الثقافة
السبت 28/أبريل/2018 - 03:40 م

أدباء القناة وسيناء فى زيارة لبيت الخال

أدباء القناة وسيناء
ايهاب مصطفى
dostor.org/2147697

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، رحلة لبيت الخال الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، في ذكراه الثالثة، لأدباء القناة وسيناء عقب ختام مؤتمرهم الأدبي في دورته الحادية والعشرين، زاروا خلالها ضريحه ثم انطلقوا إلى بيته بالضبعية لإقامة ندوة للاحتفاء بالخال، بحضور زوجته الإعلامية نهال كمال، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وماهر كمال رئيس الإقليم.

بدأت الندوة التي أدارها الشاعر مدحت منير بباقة من قصائد الأبنودي بكلمة للشاعر جمال حراجي، تناول خلالها علاقته بالخال وإصرار الراحل على استقبال الشعراء وصياغته لهم حتى في أوقات مرضه وحفاوته في استقبال الشعراء ببيته.

أشارت الدكتورة فاطمة قنديل إلى علاقتها بالأبنودي التي نبتت بينهما خاصة مع تشابه اسمها مع اسم أم الأبنودي وأول لقاء حقيقي بينهما في 2004 ومزاحه معها بأنها مثل أمه، وتقمصها لدور أمه الذي لم تجد له مبررًا، وتعاقبت بعدها قصائد وشهادات الشعراء وأدباء الإقليم في ذكري الخال افتتحها رئيس المؤتمر الشاعر عبده المصري بقصيدة الرمان، تبعها الشعراء أسامة مرسي، إسراء سالم، فتحي نجم، سيد الخميسي، أسامة كمال.

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، حب الأبنودي للإسماعيلية، ووصيته بأن يدفن فيها ليصبح قبره علمًا من أعلام المحافظة، معربًا عن سعادته بوجود الخال بين أبناء المحافظة، وتطرق لزيارته للأبنودي وإصراره على دخول جميع مرافقيه ليضايفهم، مؤكدًا أنه عقب اللقاء الذي كان أول لقاء أنه قابل صديق العمر الذي غاب لسنوات عنه.

وأضاف أن المحافظة بصدد وضع خطة تليق بالاحتفاء بالخال في الفترة القادمة، بالتعاون مع فرع الثقافة؛ فهو يمتلك مليونًا وثلاثمائة ألف محب بالمحافظة.

أدباء القناة وسيناء فى زيارة لبيت الخال
أدباء القناة وسيناء فى زيارة لبيت الخال
أدباء القناة وسيناء فى زيارة لبيت الخال
أدباء القناة وسيناء فى زيارة لبيت الخال
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