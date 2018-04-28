«هآرتس»: إسرائيل تترقب ضربة إيرانية ردًا على قصف «تيفور»

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن إسرائيل تترقب ضربة إيرانية محتملة في أماكن مختلفه من العالم، ردًا على قصف مطار "تيفور" العسكري السوري في ريف حمص، الذي قتل فيه 7 عسكريين إيرانيين.



ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري عاموس هاريئيل، قوله: إن "إسرائيل لا تزال تترقب ضربة إيرانية محتملة، في هضبة الجولان أو في أي مكان تختاره طهران، تستهدف المصالح الإسرائيلية حول العالم".



وأضاف: "أنه كلما مر الوقت، أصبح صانعو القرار في طهران أكثر وعيا للتعقيد الذي قد يصاحب هذا الرد، ومع ذلك، يبقى الافتراض العملي لمؤسسة الأمن الإسرائيلية أن هذا الرد ممكن ومحتمل جدا".



وتابع: "ظاهريا، مجموعة الإمكانيات المتاحة للإيرانيين كبيرة وفي العقود الأخيرة، تورطت إيران وحزب الله معا وبشكل منفصل في هجومين في الأرجنتين، وفي تفجير انتحاري في بلغاريا، وسلسلة من المحاولات للإضرار بالدبلوماسيين والسياح الإسرائيليين".



